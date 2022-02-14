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Принимайте допинг дальше. Спортивный суд допустил Валиеву к Олимпиаде в Пекине

Сергей Шаховец
14 февраля, 09:41
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес приговор по делу фигуристки сборной РОК Камилы Валиевой, получившей позитивную допинг-пробу

Допинг-фигуристку Камилу Валиеву допустили к соревнованиям / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Фигуристке сборной РОК Камиле Валиевой, у которой обнаружили допинг, разрешили выступать на Олимпиаде-2022.

Вчера Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу российской допинг-грешницы – 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

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Заседание длилось почти шесть часов: до двух ночи по китайскому времени, и окончательное решение было обнародовано 14 февраля.

В приговоре суда указано, что Камила Валиева не будет отстранена от соревнований из-за "исключительных обстоятельств". Согласно правилам WADA, 15-летняя фигуристка является "защищенным лицом", поскольку ей не исполнилось 16 лет, а значит правило о временном устранении на нее не распространяется.

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Суд назвал "серьезной проблемой" "несвоевременное сообщение о результатах антидопиногового теста" Валиевой, взятого еще в декабре прошлого года, что помешало спортсменке воспользоваться полноценной юридической поддержкой.

Сегодня рассмотрят дело Камилы Валиевой / Фото: REUTERS

Тем не менее, CAS отметил, что решение касается только вопроса уместности временного устранения Валиевой на время Олимпиады. Вопросы результатов командного турнира и других последствий положительной допинг-пробы спортсменки будут решаться во время отдельных судебных процессов.

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Таким образом, Валиева сможет продолжить участие в Олимпийских играх-2022 и сразится в женском личном турнире, который стартует 15 февраля.

НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня