13 лютого 16:00
Бернлі 0
Ліверпуль 1
13 лютого 18:30
Лестер 2
Вест Хем 2
13 лютого 21:45
Аталанта 1
Ювентус 1
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Приймайте допінг далі. Спортивний суд допустив Валієву до Олімпіади у Пекіні

Сергій Шаховець
14 лютого, 09:41
Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив вирок у справі фігуристки збірної РОК Камілі Валієвої, яка отримала позитивну допінг-пробу

Допінг-фігуристку Камілу Валієву допустили до змагань / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Фігуристці збірної РОК Камілі Валієвої, у якої виявили допінг, дозволили виступати на Олімпіаді-2022.

Спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі російської допінг-грішниці – 15-річної фігуристки Камілі Валієвої.

Реклама

Засідання тривало майже шість годин: до другої ночі за китайським часом, і остаточне рішення було оприлюднено 14 лютого.

У вироку суду зазначено, що Каміла Валієва не буде відсторонена від змагань через "виключні обставини". Згідно з правилами WADA, 15-річна фігуристка є "захищеною особою", оскільки їй не виповнилося 16 років, а значить правило про тимчасове усунення на неї не поширюється.

Реклама

Суд назвав "серйозною проблемою" "невчасне повідомлення про результати антидопіногового тесту" Валієвої, взятого ще у грудні минулого року, що завадило спортсменці скористатися повноцінною юридичною підтримкою.

Сьогодні розглянуть справу Каміли Валієвої / Фото: REUTERS

Проте CAS зазначив, що рішення стосується лише питання доречності тимчасового усунення Валієвої на час Олімпіади. Питання результатів командного турніру та інших наслідків позитивної допінг-проби спортсменки вирішуватимуться під час окремих судових процесів.

Реклама

Таким чином, Валієва зможе продовжити участь в Олімпійських іграх-2022 і битиметься в жіночому особистому турнірі, який стартує 15 лютого.

НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА

Препарат триметазидин, іноді званий ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні