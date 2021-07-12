Принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии: Меня тошнит от расизма

Принц Уильям возмущен поведением болельщиков, которые оскорбляют Маркуса Рашфорда, Букайо Сака и Джейдона Санчо после незабитых пенальти в финале Евро-2020 с Италией

Принц Уильям возмущен оскорблениями в адрес темнокожих игроков / Фото: Reuters

Принц Уильям в ярости из-за оскорбления троих темнокожих игроков сборной Англии, которые в финале Евро-2020 против Италии не реализовали послематчевые пенальти. По стечению обстоятельств 11-метровые не забили Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, а итальянцы стали чемпионами. После чего в сети началась травля игроков МЮ и Арсенала.

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Эта ситуация крайне расстроила принца Уильяма, который находился на трибунах со своей женой и сыном. Герцог Кембриджский потребовал наказать интернет-расистов.

"Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии после вчерашнего матча. Совершенно недопустимо, чтобы футболисты терпели такое отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас же, и все, кто причастен к этому, должны понести наказание", – написал Уильям в своем Twitter

Разбитый Маркус Рашфорд покидает "Уэмбли" / Фото: Reuters

Полиция Лондона уже заявила, что будет расследовать случаи проявления расизма в соцсетях по отношению к Рэшфорду, Санчо и Сака.

Ранее мы сообщали, что болельщики погибли во время празднования победы Италии.

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