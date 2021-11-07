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Приду к вам на тренировку! Фьюри припугнул МЮ после поражения в дерби

Любомир Луканюк
7 ноября, 14:31
Болельщик Манчестер Юнайтед Тайсон Фьюри оказался недоволен поражением команды в принципиальном матче с Манчестер Сити

Фьюри собрался мотивировать игроков МЮ

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал поражение Манчестер Юнайтед от Манчестер Сити в матче 11-го тура АПЛ.

"Юнайтед выглядит хуже, чем Деонтей Уайлдер во всех своих боях со мной. Мы абсолютно разбиты. А знаете, когда я дрался с Уайлдером и был на полу, да и когда дрался с любым другим, то никогда не думал, что проиграю бой. Я всегда верил, что встану и выиграю. Это называется менталитетом победителя, чего у вас, ребята, просто не было.

Я думаю, что мы с Патрисом Эвра придем к вам на тренировку и преподнесем жесткий урок", – сказал Фьюри в своем Instagram.

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Патрис Эвра выступал за МЮ с 2006 по 2014 год, завоевал с командой пять чемпионских титулов, а также выиграл Лигу чемпионов.