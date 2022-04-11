Президент покидает свой пост. Исторический переворот в украинском спорте

Эра Брынзака в украинском биатлоне подошла к концу / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак одним своим заявлением перечеркнул всю историю своей эры президентства и влияния в этом виде спорта.

Владимир Брынзак / Фото: Facebook

Реклама

Владимир Брынзак во время военной агрессии России начал проводить политику выгораживания спортсменок из страны-агрессора, которые приняли украинское гражданство. Более того, президент федерации биатлона лично поспособствовал, чтобы натурализованные биатлонистки покинули Украину.

Некоторых экс-россиянок мы больше не увидим в сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Украинские биатлонисты как один сплотились против таких заявлений и решений президента федерации. Одним из первых обвинил в очередной лжи Брынзака чемпион мира по биатлону (единственный в истории Украины) Дмитрий Пидручный.

Реклама

И вот история набрала новых оборотов. Сегодня Владимир Брынзак подтвердил информацию сайту biathlon.com.ua, что он не будет претендовать на пост президента федерации биатлона Украины на следующих выборах! Что произошло с непоколебимым биатлонным гуру Украины? Он признал свою неправоту или отрекся от спортсменов, которые восстали против него? А может, не хочет восстанавливать биатлон после войны? Риторических вопросов остается множество.

Владимир Брынзак без перерывов руководил украинским биатлоном 24 года подряд. Впервые вступил в должность президента федерации биатлона Украины в 1998 году, и вот теперь следующие четыре года руководить этим популярным в Украине зимнем видом спорта будет другой функционер.

Реклама

Выборы нового президента должны состояться 18 мая 2022 года на отчетно-выборной конференции, которая скорее всего из-за войны пройдет в режиме видео-конференции.

Пока страсти за кресло президента продолжаются, украинские биатлонисты защищают свою страну. Артем Прима взорвал интернет призывом не щадить российских насильников.