Президент МОК назвал японцев китайцами – теперь Олимпиаду точно отменят

Томас Бах во время брифинга назвал японцев китайцами но быстро себя поправил. Тем не менее, местные СМИ подхватили слова немца и раздули скандал

Тома Бах назвал японцев китайцами / Фото: Reuters

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отбыл 14 дневную самоизоляцию в Японии и впервые появился на публике, но сразу же вляпался в международный скандал. Японцы и так не сильно горят желанием проводить Олимпийские игры, а теперь у них появился дополнительной повод отменить Игры.

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"Вам удалось сделать Токио самым подготовленным городом к Олимпийским играм. Это еще более примечательно в трудных обстоятельствах, с которыми нам всем приходится сталкиваться", – обратился немец к президенту оргкомитета Сейко Хасимото и генеральному директору Тосиро Муто.

"Наша общая цель – безопасные игры для всех; для спортсменов, делегаций и, самое главное, для китайцев… японцев", – быстро поправил себя Бах, сообщает AP.

Слова Баха во время брифинга были переведены с английского на японский, но оговорка не была включена в интерпретацию. Тем не менее, японские СМИ быстро сообщили об этом, что вызвало негативную реакцию в соцсетях.

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