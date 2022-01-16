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Претендент на титулы Усика отмолотил американца в чемпионском бою

Сергей Шаховец
16 января, 09:45
Украинский боксер Любомир Пинчук победил американца Хосе Марио Флореса и завоевал титул чемпиона NABA Gold в первом тяжелом весе

Украинец Любомир Пинчук завоевал титул чемпиона NABA Gold / Фото: Getty Images

Схватка Пинчука (14-2-1, 8 КО) и Флореса (8-3-2, 4 KO) прошла в городе Верона (США) в андеркарде поединка за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между Джо Смитом и Стивом Джеффрардом.

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Украинец с первых раундов владел преимуществом, хорошо двигался и работал джебами.

Во 2-м раунде Пинчук получил рассечение возле левого глаза, которое ему нанес головой американец.

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Во второй половине боя Флорес заметно устал и стал чаще пропускать удары украинца. А концовка поединка больше походила на избиение американского крузера.

В финальном ранде Пинчук едва не нокаутировал соперника, который несколько раз после ударов 25-летнего украинца терял капу.

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По итогам боя судьи единогласно отдали победу Пинчуку – 80-72, 79-73, 79-73.

Уроженец Львова Любомир Пинчук стал обладателем пояса чемпиона NABA Gold в первом тяжелом весе, в котором ранее выступал Александр Усик.