Претендент на титули Усика відмолотив американця у чемпіонському бою

Українець Пінчук завоював титул чемпіона NABA Gold / Фото: Getty Images

Сутичка Пінчука (14-2-1, 8 КО) та Флореса (8-3-2, 4 KO) пройшла у місті Верона (США) в андеркарді поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі між Джо Смітом та Стівом Джеффрардом .

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Українець із перших раундів володів перевагою, добре рухався і працював джебами.

У 2-му раунді Пінчук отримав розтин біля лівого ока, яке йому завдав головою американець.

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У другій половині бою Флорес помітно втомився і став частіше пропускати удари українця. А кінцівка поєдинку більше нагадувала побиття американського крузера.

У фінальному ранді Пінчук ледь не нокаутував суперника, котрий кілька разів після ударів 25-річного українця втрачав капу.

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За підсумками бою судді одноголосно віддали перемогу Пінчуку – 80-72, 79-73, 79-73.

Уродженець Львова Любомир Пінчук став володарем пояса чемпіона NABA Gold у першій важкій вазі, в якій раніше виступав Олександр Усик.