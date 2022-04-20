Претендент на бой с Усиком: "Украинские боксеры противостоят России – это потрясающе"

Александр Усик vs Отто Валлин / Фото: Коллаж: Сегодня

В самые первые дни полномасштабного вторжения России звезды украинского бокса – братья Кличко, Усик, Ломаченко, Беринчик не сбежали из Украины, а остались ее защищать.

Свою дань уважения мужеству украинцев высказал бывший соперник Фьюри Отто Валлин. Швед высказался о будущем реванше Усик – Джошуа, и не мог обойти стороной войну в Украине.

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"Я думаю, что мы просто ждали, когда Усик примет решение. Если бы он не смог подраться с Джошуа, то мне кажется, что я был бы одним из топ-претендентов на бой с Энтони. Теперь, когда Усик согласился драться, их поединок состоится, и это хорошо.

Ломаченко и Усик защищают Украину от российских оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Это было очень смело со стороны Усика, Ломаченко, братьев Кличко и всех остальных украинцев, которые противостоят вторжению России. Они делают очень отважную работу, это просто потрясающе", – цитирует Отто Валлина fightnews.info.

Фьюри с травмой победил Валлина / Фото: AFP

Стоит напомнить, что Отто Валлин должен был сразиться в октябре прошлого месяца с временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом. Но британец, сославшись на травму, отказался от поединка в эту дату.

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Диллиан Уайт хочет сразится с Фьюри а не с Валлином / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, в субботу, 23 апреля, Диллиан Уайт выйдет на ринг против Тайсона Фьюри. Этот поединок станет последним в профессиональной карьере Цыганского Короля.