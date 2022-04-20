Претендент на бій з Усиком: "Українські боксери протистоять Росії – це приголомшливо"

Олександр Усик vs Отто Валлін / Фото: Колаж: Сьогодні

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії зірки українського боксу – брати Клички, Усик, Ломаченко, Берінчик не втекли з України, а залишилися її захищати.

Свою данину поваги до мужності українців висловив колишній суперник Ф'юрі Отто Валлін. Швед висловився про майбутній реванш Усик – Джошуа, і не міг оминути війну в Україні.

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"Я думаю, що ми просто чекали, коли Усик ухвалить рішення. Якби він не зміг побитися з Джошуа, то мені здається, що я був би одним з топ-претендентів на бій з Ентоні. Тепер, коли Усик погодився битися, їхній поєдинок відбудеться, і це добре.

Ломаченко та Усик захищають Україну від російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Це було дуже сміливо збоку Усика, Ломаченка, братів Кличків та всіх інших українців, які протистоять вторгненню Росії. Вони роблять дуже відважну роботу, це просто чудово", – цитує Отто Валліна fightnews.info.

/ Фото: AFP

Варто нагадати, що Отто Валлін повинен був битися у жовтні минулого місяця з тимчасовим чемпіоном WBC у надважкій вазі Ділліаном Вайтом. Але британець, пославшись на травму, відмовився від поєдинку на цю дату.

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Ділліан Вайт хоче битися з Ф'юрі, а не з Валліном / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, у суботу, 23 квітня, Ділліан Уайт вийде на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Цей поєдинок стане останнім у професійній кар'єрі Циганського Короля.