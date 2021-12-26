Преступление против Ломаченко! Катмен Васи вскипел от ярости

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

Канадский катмен Расс Анбер, ответственный за устранение повреждений на лице у Василия Ломаченко во время боев, обрушился с критикой на руководство боксерских организаций и промоутеров за то, что украинец все еще не бьется за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

По мнению Анбера, это – преступление перед боксом.

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Напомним, звание абсолютного чемпиона мира Ломаченко потерял в октябре 2020 года в результате поражения от Теофимо Лопеса, после чего уверенно выиграл поединки с Масаеси Накатани и Ричардом Комми.

"После поражения от Лопеса с Ломой обращались так, словно его не существует. Он победил двух ведущих легковесов. Но ему все еще не дали шанса вернуть свои титулы. Это преступление, одно из худших преступлений этого века в боксе".

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

"У него невероятные показатели в любителях, рекордно быстрое завоевание титулов в трех дивизионах в профи. И несмотря на это, ему до сих пор не дали шанс вернуть пояса в легком весе. Это вызывает презрение. Подобное никогда бы не случилось с Джошуа или Канело. Ему прямо сейчас нужен бой с Камбососом!" – написал Расс Анбер в колонке для Boxing Social.

Расс Анбер / Фото: Instagram

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Напомним, наиболее вероятно, что весной Джордж Камбосос у себя на родине, в Австралии, проведет защиту титула абсолютного чемпиона в бою против чемпиона мира по версии WBC Девина Хэйни.

Хейни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Тем временем Василия Ломаченко его промоутер склоняет к бою против Шакура Стивенсона, перспектива проведения которого у самого украинца восторга не вызывает.

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