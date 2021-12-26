Злочин проти Ломаченка! Катмен Васі скипів від люті

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Канадський катмен Расс Анбер, відповідальний за усунення ушкоджень на обличчі у Василя Ломаченка під час боїв, обрушився з критикою на керівництво боксерських організацій та промоутерів за те, що українець досі не б'ється за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

На думку Анбера, це злочин перед боксом.

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Нагадаємо, звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко втратив у жовтні 2020 року внаслідок поразки від Теофімо Лопеса, після чого впевнено виграв поєдинки з Масайосі Накатані та Річардом Коммі.

"Після поразки від Лопеса з Ломою поводилися так, ніби його не існує. Він переміг двох провідних легковаговиків. Але йому все ще не дали шансу повернути свої титули. Це злочин, один із найгірших злочинів цього століття в боксі".

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

"У нього неймовірні показники в аматорах, рекордно швидке завоювання титулів у трьох дивізіонах у профі. І незважаючи на це, йому досі не дали шансу повернути пояси у легкій вазі. Це викликає презирство. Подібне ніколи б не трапилося з Джошуа чи Канело. Йому прямо зараз потрібен бій з Камбососом!" – написав Расс Анбер у колонці для Boxing Social.

Расс Анбер / Фото: Instagram

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Найімовірніше, що навесні Джордж Камбосос у себе на батьківщині, в Австралії, проведе захист титулу абсолютного чемпіона в бою проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні.

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Тим часом Василя Ломаченка його промоутер схиляє до бою проти Шакура Стівенсона, перспектива проведення якого в самого українця захоплення не викликає.

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