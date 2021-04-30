Премиальные в Динамо за золото будут распределять не так, как планировалось

Ожидалось, что киевские футболисты дополнительно получат примерно по месячной зарплате, но клуб решил оценить вклад каждого по решению тренера

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо продолжает наслаждаться первыми за пять лет золотыми наградами УПЛ. На днях Суркис назвал премиальные футболистов Динамо за победу в чемпионате, за которые можно купить квартиру и машину. Бонус каждому оценивали примерно в 100 тысяч долларов. Сначала была информация, что деньги распределят поровну, но позже ситуация изменилась.

Как сообщает сайт MetaRatings, в клубе приняли решение, что распределением денежного вознаграждения за золотые медали займется лично главный тренер Мирча Луческу. Именно 75-летний румынский специалист определит вклад каждого игрока в завоевание динамовцами чемпионского титула. Таким образом, игроки основного состава, на плечи которых легла ноша в сезоне, получат больше, а резервисты и молодежь – поменьше.

Тем временем, Динамо отблагодарило Луческу за чемпионство миллионом. Румынские СМИ пишут, что именно такую сумму в евро получил Мирча.

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При этом, напомним, УЕФА награждает клубы за выход в основную сетку Лиги чемпионов премией в почти 32 миллиона евро. Киевляне же с Луческу в групповой этап попадают второй год подряд.

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