3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Праздновали День Победы! В России убили боксера

Андрей Трофимов
3 июня, 19:13
18-летний боксер Ибрахим Хасанов почувствовал себя плохо на церемонии награждения, он побывал в нокдауне во время полуфинального боя

Ибрахим Хасанов получил травмы во время турнира

В Челябинске скончался 18-летний боксер Ибрахим Хасанов. Он получил травму во время областных соревнований, посвященных Дню Победы. Кстати, в мае непобежденный немецкий боксер умер прямо во время боя.

В полуфинальном поединке турнира судья отсчитал Хасанову стоячий нокдаун, но поскольку тот не упал, то бой продолжили.

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А уже на церемонии награждения Ибрахиму стало плохо и его увезли в больницу.

Несколько дней врачи боролись за жизнь спортсмена, но спасти не смогли.

Напомним, что двукратный чемпион Украины по боксу Олег Прудкий погиб на войне против России, защищая свою страну.

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Олег был двукратным чемпионом Украины в весовой категории до 60 кг и мастером спорта международного класса. Также Прудкий запомнился выступлением за полупрофессиональную боксерскую команду "Украинские атаманы".