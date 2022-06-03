Праздновали День Победы! В России убили боксера

Ибрахим Хасанов получил травмы во время турнира

В Челябинске скончался 18-летний боксер Ибрахим Хасанов. Он получил травму во время областных соревнований, посвященных Дню Победы. Кстати, в мае непобежденный немецкий боксер умер прямо во время боя.

В полуфинальном поединке турнира судья отсчитал Хасанову стоячий нокдаун, но поскольку тот не упал, то бой продолжили.

Реклама

А уже на церемонии награждения Ибрахиму стало плохо и его увезли в больницу.

Несколько дней врачи боролись за жизнь спортсмена, но спасти не смогли.

Напомним, что двукратный чемпион Украины по боксу Олег Прудкий погиб на войне против России, защищая свою страну.

Реклама

Олег был двукратным чемпионом Украины в весовой категории до 60 кг и мастером спорта международного класса. Также Прудкий запомнился выступлением за полупрофессиональную боксерскую команду "Украинские атаманы".