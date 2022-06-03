3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Святкували День Перемоги! У Росії вбили боксера

Андрій Трофімов
3 червня, 19:13
18-річний боксер Ібрахім Хасанов відчув себе погано на церемонії нагородження, він побував у нокдауні під час півфінального бою

Ібрахім Хасанов отримав травми під час турніру

У Челябінську помер 18-річний боксер Ібрахім Хасанов. Він отримав травму під час обласних змагань, присвячених Дню Перемоги. До речі, у травні непереможений німецький боксер помер прямо під час бою.

У півфінальному поєдинку турніру суддя відрахував Хасанову стоячий нокдаун, але, оскільки той не впав, то бій продовжили.

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А вже на церемонії нагородження Ібрахіму стало погано і його відвезли до лікарні.

Кілька днів лікарі боролися за життя спортсмена, але врятувати не змогли.

Нагадаємо, що дворазовий чемпіон України з боксу Олег Прудкий загинув на війні проти Росії захищаючи свою країну.

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Олег був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу. Також Прудкий запам'ятався виступом за напівпрофесійну боксерську команду "Українські отамани".