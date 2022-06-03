Святкували День Перемоги! У Росії вбили боксера

Ібрахім Хасанов отримав травми під час турніру

У Челябінську помер 18-річний боксер Ібрахім Хасанов. Він отримав травму під час обласних змагань, присвячених Дню Перемоги. До речі, у травні непереможений німецький боксер помер прямо під час бою.

У півфінальному поєдинку турніру суддя відрахував Хасанову стоячий нокдаун, але, оскільки той не впав, то бій продовжили.

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А вже на церемонії нагородження Ібрахіму стало погано і його відвезли до лікарні.

Кілька днів лікарі боролися за життя спортсмена, але врятувати не змогли.

Нагадаємо, що дворазовий чемпіон України з боксу Олег Прудкий загинув на війні проти Росії захищаючи свою країну.

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Олег був дворазовим чемпіоном України у ваговій категорії до 60 кг та майстром спорту міжнародного класу. Також Прудкий запам'ятався виступом за напівпрофесійну боксерську команду "Українські отамани".