"Правде" никогда еще не было так больно! Видео нокаута в бою двух бритоголовых

Буллар (справа) избил Веру / Фото: YouTube
В Сингапуре состоялся турнир по смешанным единоборствам One FC DANGAL, в главном поединке которого индийский тяжеловес с канадским гражданством Арджан Буллар одержал победу техническим нокаутом над теперь уже экс-чемпионом организации американцем Брэндоном Верой и завладел титулом.
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Как сообщает ONE Championship, Арджан Буллар, которому накануне исполнилось 35 лет, стал первым чемпионом MMA в истории Индии.
Поединок бритоголовых соперников прошел в невысоком темпе. Во втором раунде бойцы перешли в партер, где Буллар, экс-борец вольного стиля, завладел инициативой и принялся обстреливать 43-летнего Веру по прозвищу "Правда" ударами в голову, пока рефери не принял решение остановить поединок и объявить досрочную победу Арджана.
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Отметим, что в смешанных единоборствах Буллар по прозвищу "Сингх" ("Лев") провел 12 боев, 11 выиграв и всего один раз уступив.
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