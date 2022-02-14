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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Позор Олимпиады: под допингистку из России изменили регламент соревнований

Павел Василенко
14 февраля, 20:34
Организаторы Олимпийских игр в Пекине продолжают пробивать дно. Мало того, что они не отстранили от соревнований попавшуюся на допинге россиянку, так еще и изменили регламент турнира, где она участвует

Камила Валиева продолжает выступать на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

Камиле Валиевой разрешили продолжить выступление на Олимпиаде-2022, несмотря на то, что она попалась на употреблении запрещенного препарата.

Конечно же, такое решение вызвало недовольство у спортивной общественности, поэтому Международный союз конькобежцев изменил регламент – теперь по итогам короткой программы в произвольную программу смогут выйти 25 фигуристок, то есть на одну больше.

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Получается, организаторы оставили Валиевой право участвовать в соревнованиях и даже бороться за медали, а другим командам "бросили кость" в виде дополнительного места в финале.

У России могут отобрать командное золото / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Реакция на допинг Камилы Валиевой

  • Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл опубликовала интервью тренера российской допинг-фигуристки Камилы Валиевой. Баюл считает, что россияне нашли замену мельдонию.
  • А юрист из Украины Маркиян Ключковский считает, что медали никому не дадут. Итоговое распределение мест в фигурном катании определится лишь через несколько месяцев.