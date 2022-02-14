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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Ганьба Олімпіади: під допінгістку з Росії змінили регламент змагань

Павло Василенко
14 лютого, 20:34
Організатори Олімпійських ігор у Пекіні продовжують пробивати дно. Мало того, що вони не відсторонили від змагань росіянку, що попалась на допінгу, так ще й змінили регламент турніру, де вона бере участь

Каміла Валієва продовжує виступати на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

Камілі Валієвій дозволили продовжити виступ на Олімпіаді-2022, незважаючи на те, що вона попалась на вживанні забороненого препарату.

Звичайно ж, таке рішення викликало невдоволення у спортивної громадськості, тому Міжнародна спілка ковзанярів змінила регламент – тепер за підсумками короткої програми в довільну програму зможуть вийти 25 фігуристок, тобто на одну більше.

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Виходить, організатори лишили Валієвій право брати участь у змаганнях і навіть боротися за медалі, а іншим командам "кинули кістку" у вигляді додаткового місця у фіналі.

У Росії можуть відібрати командне золото / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Реакція на допінг Каміли Валієвої

  • Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл опублікувала інтерв'ю тренера російської допінг-фігуристки Камілі Валії. Баюл вважає, що росіяни знайшли заміну мельдонію.
  • А юрист із України Маркіян Ключковський вважає, що медалі нікому не дадуть. Підсумковий розподіл місць у фігурному катанні визначиться лише за кілька місяців.