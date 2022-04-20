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Поймать и повесить. Тренер посоветовал, что нужно сделать с Кивой

Сергей Шаховец
20 апреля, 11:42
Пророссийский горе-политик Илья Кива сбежал с Украины перед самым началом войны и сейчас прячется от правосудия заграницей

Кива боится возвращаться в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Тренер вратарей житомирского Полесья Рустам Худжамов в интервью Денисов TIME высказался о бывшем народном депутате от ОПЗЖ Илье Киве.

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Александр Денисов напомнил, как приятно было увидеть арест Виктора Медведчука и потопление крейсера "Москва". На что Рустам Худжамов ответил:

"Еще бы Киву достать оттуда. Поймать и повесить на Майдане. Было бы неплохо".

Рустам Худжамов / Фото: ФК Мариуполь

Напомним, скандальный политик Кива неоднократно позволял себе действия и высказывания против Украины и ее народа. К примеру, в конце прошлого года нардеп заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.

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Перед войной поклонник Путина и соратник Медведчука уехал за пределы Украины. По данным СМИ, он находился в Испании. В Украине ему объявлено подозрение в государственной измене за публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.