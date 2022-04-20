Спіймати та повісити. Тренер порадив, що треба зробити з Кивою

Кива боится возвращаться в Украину / Фото: Колаж: Сьогодні
Тренер воротарів житомирського Полісся Рустам Худжамов в інтерв'ю Денисів TIME висловився про колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву.
Читайте також: Країна рабів та дебілів. Екс-воротар збірної України виніс вирок Росії
Олександр Денисов нагадав, як приємно було побачити арешт Віктора Медведчука та затоплення крейсера "Москва". На що Рустам Худжамов відповів:
"Ще б Киву дістати звідти. Спіймати та повісити на Майдані. Було б непогано".
Нагадаємо, скандальний політик Кива неодноразово дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.
Перед війною шанувальник Путіна то соратник Медведчука виїхав за межі України. За даними ЗМІ, він перебував в Іспанії. В Україні йому оголошено підозру у державній зраді за публічні заклики до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу.