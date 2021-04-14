"Потому что я красавчик!" Кравец объяснил, почему они сошлись с женой после разрыва

Бывший нападающий киевского Динамо оригинально ответил на вопрос о том, как им с Анной удалось сохранить свой, казалось бы, уже распавшийся брак

Жена бывшего динамовца, а ныне форварда Коньяспора Артема Кравца Анна решила пообщаться со своими фолловерами в Instagram. И красотке буквально сразу поступил пикантный вопрос: "Аня, как вы сошлись с мужем после расставания? Такая же ситуация, не знаю, как быть".

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Анна Кравец переадресовала этот вопрос своему супругу, мягко, но прямо спросив его в лоб: "Кравчик, по какой причине мы с тобой сошлись после расставания?"

Выдержав паузу и артистично взмахнув рукой, Артем ответил: "Потому что я красавчик, любимая".

"Окей, понятно", – отреагировала Анна.

Артем Кравец Видео: Instagram

От себя же Анна Кравец добавила, что ими двигала "готовность сделать выводы, двоим признать свои ошибки и меняться друг для друга".

"Желание должно быть решающим фактором до двоих сойтись, а не необходимость. Дети, одиночество, финансовое состояние, семейный статус – не повод быть в отношениях, где вам не комфортно", – отметила супруга футболиста

Напомним, в апреле прошлого года Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются. "Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга", – сказал тогда нападающий.

Однако позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось. "У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", – заявил каналам "Футбол 1/2/3" Артем.