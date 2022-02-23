Потерял сознание до падения самолета: названа причина смерти известного футболиста

Эмилиано Сала погиб во время перелета из Франции в Уэльс / Фото: AFP

Названа причина смерти аргентинского футболиста Эмилиано Салы, трагически погибшего в январе 2019 года. Ранее был назван виновный в гибели Салы.

28-летний форвард перешел в Кардифф Сити из Нанта и вылетел в Британию. Однако самолет пропал с радаров над Ла-Маншем в ночь на 22 января 2019 года.

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3 февраля на дне пролива был найден разбившийся самолет, среди обломков которого обнаружили тело Салы. Тело 59-летнего пилота так и нашли.

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Согласно последнему заключению врачей, смерть игрока наступила в результате серьезных травм головы и груди, полученных во время аварии.

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Однако в момент крушения Сала находился без сознания из-за отравления угарным газом, вызванным выхлопной системой самолета. Уровень насыщения организма угарными газами превысил 58%, сообщает Евроспорт.