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Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
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Львів --
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Знепритомнів до падіння літака: названо причину смерті відомого футболіста

Любомир Луканюк
23 лютого, 20:23
Літак із аргентинським футболістом впав у Ла-Манш три роки тому, але лише зараз вдалося дізнатися, від чого помер Еміліано Сала

Еміліано Сала загинув під час перельоту з Франції до Уельсу / Фото: AFP

Названо причину смерті аргентинського футболіста Еміліано Сали, який трагічно загинув у січні 2019 року. Раніше був названий винний у загибелі Сали.

28-річний форвард перейшов до Кардіфф Сіті з Нанта та вилетів до Британії. Проте літак зник з радарів над Ла-Маншем у ніч на 22 січня 2019 року.

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3 лютого на дні протоки було знайдено літак, що розбився, серед уламків якого виявили тіло Сали. Тіло 59-річного пілота так і знайшли.

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Згідно з останнім висновком лікарів, смерть гравця настала внаслідок серйозних травм голови та грудей, отриманих під час аварії.

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Однак у момент аварії Сала був непритомним через отруєння чадним газом, викликаним вихлопною системою літака. Рівень насичення організму чадними газами перевищив 58%, повідомляє Євроспорт.