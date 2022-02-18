Постоянно думаешь, как быть горячим! Украинец назвал главную беду Олимпиады-2022

Пидручному было очень холодно на Играх / Фото: REUTERS

Семь штрафных кругов и 24-е место – такой результат показал Дмитрий Пидручный в последней гонке Олимпийских игр. Биатлонисты бежали сегодня масс-старт.

Сразу после финиша Пидручный объяснил, что произошло.

"К сожалению, гонка для меня закончилась после второго огневого рубежа – четыре промаха.

Реально очень холодно было бежать. Половину дистанции думаешь не о стрельбе, а о том, как не замерзнуть.

Погода – самое сложное, что было на этой Олимпиаде. Постоянные мысли о том, как сберечь тепло и выйти на старт гонки горячим", – рассказывает Пидручный.