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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Постоянно думаешь, как быть горячим! Украинец назвал главную беду Олимпиады-2022

Любомир Луканюк
18 февраля, 13:11
Биатлонист Дмитрий Пидручный доволен своим выступлением на Олимпийских играх, но пожаловался на жуткий холод

Пидручному было очень холодно на Играх / Фото: REUTERS

Семь штрафных кругов и 24-е место – такой результат показал Дмитрий Пидручный в последней гонке Олимпийских игр. Биатлонисты бежали сегодня масс-старт.

Сразу после финиша Пидручный объяснил, что произошло.

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"К сожалению, гонка для меня закончилась после второго огневого рубежа – четыре промаха.

Реально очень холодно было бежать. Половину дистанции думаешь не о стрельбе, а о том, как не замерзнуть.

Погода – самое сложное, что было на этой Олимпиаде. Постоянные мысли о том, как сберечь тепло и выйти на старт гонки горячим", – рассказывает Пидручный.

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"В целом, я не разочарован, а больше доволен своим выступлением на Олимпиаде. Результаты довольно хорошие и почти всегда были шансы побороться за призовые места", – подвел итог Играм в Пекине-2022 наш биатлонист.

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