Постійно думаєш, як бути гарячим! Українець назвав головне лихо Олімпіади-2022

Підручному було дуже холодно на Іграх / Фото: REUTERS
Сім штрафних кіл та 24-е місце – такий результат показав Дмитро Підручний в останній гонці Олімпійських ігор. Біатлоністи бігли сьогодні мас-старт.
Одразу після фінішу Підручний пояснив, що сталося.
"На жаль, гонка для мене закінчилася після другого вогневого рубежу – чотири промахи.
Реально дуже холодно було бігти. Половину дистанції думаєш не про стрільбу, а про те, як не замерзнути.
Погода – найскладніше, що було на цій Олімпіаді. Постійні думки про те, як зберегти тепло та вийти на старт гонки гарячим", – розповідає Підручний.
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"Загалом, я не розчарований, а більше задоволений своїм виступом на Олімпіаді. Результати досить хороші і майже завжди були шанси поборотися за призові місця", – підбив підсумок Іграм у Пекіні-2022 наш біатлоніст.
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