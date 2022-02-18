Постійно думаєш, як бути гарячим! Українець назвав головне лихо Олімпіади-2022

Підручному було дуже холодно на Іграх / Фото: REUTERS

Сім штрафних кіл та 24-е місце – такий результат показав Дмитро Підручний в останній гонці Олімпійських ігор. Біатлоністи бігли сьогодні мас-старт.

Одразу після фінішу Підручний пояснив, що сталося.

"На жаль, гонка для мене закінчилася після другого вогневого рубежу – чотири промахи.

Реально дуже холодно було бігти. Половину дистанції думаєш не про стрільбу, а про те, як не замерзнути.

Погода – найскладніше, що було на цій Олімпіаді. Постійні думки про те, як зберегти тепло та вийти на старт гонки гарячим", – розповідає Підручний.