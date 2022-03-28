Поспешишь – людей насмешишь: американцы просчитались и попали в курьезную ситуацию (видео)

Сборная США по футболу / Фото: Getty Images

Сегодня утром завершился предпоследний тур отбора на ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ. Досрочную путевку на турнир завоевала сборная Канады, для которой это будет лишь второй Мундиаль в истории.

Также почти гарантировали себе такие пропуски и США с Мексикой. Команда Херардо Мартино минимально одолела Гондурас, тогда как американцы вынесли Панаму со счетом 5:1.

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Правда, еще окончательно команда не обеспечила себе квалификацию, хотя футболисты уже готовы праздновать. После встречи с панамцами сборная США вышла на поле с плакатом "Qualified" ("Квалифицировались"). Однако математически это не так.

От зоны КОНКАКАФ на ЧМ выходят три команды напрямую, а четвертая сразится в межконтинентальном плей-офф с представителем Океании. Американцы и мексиканцы занимают 2-3-и места, а Коста-Рика отстает от них на три балла.

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В последнем туре США отправятся в гости к прямому сопернику из Центральной Америки, а Мексика примет Сальвадор. Если же "трехцветные" наберут очки в игре с аутсайдером, а Коста-Рика обыграет США с разницей в шесть и более мячей, то США свалится на четвертую позицию и будет защищать свое право в плей-офф.

Отметим, что прошлый Мундиаль американцы пропустили из-за драматичной развязки в концовке. "Янки" также разгромили в предпоследнем туре Панаму (4:0), однако в последнем умудрились проиграть аутсайдеру в лице Тринидад и Тобаго.

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При этом параллельно свои матчи выиграли Панама и Гондурас. Первые поехали на Мундиаль напрямую, а вторые не смогли пройти межконтинентальный плей-офф (уступили Австралии).