Не біжи поперед батька в пекло: американці прорахувалися і потрапили у курйозну ситуацію (відео)

Збірна США з футболу / Фото: Getty Images

Сьогодні вранці завершився передостанній тур відбору на ЧС-2022 у зоні КОНКАКАФ. Дострокову путівку на турнір завоювала збірна Канади, За якою це буде лише другий Мундіаль в історії.

Також майже гарантували собі такі перепустки та США з Мексикою. Команда Херардо Мартіно мінімально здолала Гондурас, тоді як американці винесли Панаму з рахунком 5:1.

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Щоправда, ще остаточно команда не забезпечила собі кваліфікацію, хоч футболісти вже готові святкувати. Після зустрічі з панамцями збірна США вийшла на поле із плакатом "Qualified" ("Кваліфікувалися"). Однак математично це не так.

Від зони КОНКАКАФ на ЧС виходять три команди напряму, а четверта зіграє у міжконтинентальному плей-офф із представником Океанії. Американці та мексиканці займають 2-3-ті місця, а Коста-Рика відстає від них на три бали.

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В останньому турі США вирушать у гості до прямого суперника з Центральної Америки, а Мексика прийме Сальвадор. Якщо ж "триколірні" наберуть очки у грі з аутсайдером, а Коста-Рика обіграє США з різницею у шість і більше м'ячів, то США впаде на четверту позицію та захищатиме своє право у плей-оф.

Зазначимо, що минулий Мундіаль американці пропустили через драматичну розв'язку наприкінці. "Янки" також розгромили в передостанньому турі Панаму (4:0), проте в останньому примудрилися програти аутсайдеру в особі Тринідад та Тобаго.

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При цьому паралельно свої матчі виграли Панама та Гондурас. Перші поїхали на Мундіаль безпосередньо, а другі не змогли пройти міжконтинентальний плей-оф (поступилися Австралії).