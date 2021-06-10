Посольство США поддержало Украину в битве с Россией за форму сборной

Сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины в знак поддержки нашей команды. УЕФА после обращения России запретил наносить на футболку лозунг "Героям слава!"

Посольство США поддержало сборную Украины / Фото: Twitter

Сотрудники посольства США в Украине поддержали сборную Украины после скандального решения УЕФА запретить наносить на футболки лозунг "Героям слава!". Изначально в УЕФА были не против лозунга, но их мнение поменялось после письма из России.

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В поддержку Украины работники посольства надели новую форму сборной Украины и сделали общее фото.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!" – гласит сообщение посольства в Twitter.

Ранее мы писали, что Россия кричит, что футбол вне политики, а у самих на стадионе прославляют боевиков "ДНР". Лозунг "Героям слава" стал поперек горла россиянам. И это после того, как у них в стране болельщики спокойно прославляли боевиков незаконных формирований.

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