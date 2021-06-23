Последний шанс Украины на Евро-2020! Кто выведет команду Шевченко в плей-офф

23 июня пройдут последние четыре матча группового этапа чемпионата Европы в группах E и F, а мы разобрали, за кого в среду нужно болеть украинцам

Сборная Украины борется за выход в плей-офф Евро / Фото: Reuters

Поражением от Австрии в третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная Украины поставила себя в крайне незавидное положение. Судьба нашего плей-офф в чужих руках. И шансов выйти в 1/8 финала у команды Шевченко все меньше. Особенно после того, как Хорватия в группе D переиграла Шотландию 3:1, а "сине-желтых" устраивала только ничья.

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Команде Шевченко нужно быть среди четырех лучших команд, которые займут третьи места. У Украины после группового этапа три очка и разница мячей -1 (4:5). И все решится уже 23 июня. Пока что ситуация среди третьих мест такова:

Группа Е

Что нам нужно: победа Словакии и ничья или поражение Польши, победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши.

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Группа F

Что нам нужно: поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей. Но выглядит это не слишком реально.

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