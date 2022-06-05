5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Чемпионат мира 2022 Катар

Последний шаг на пути к ЧМ-2022! Стартовые составы на матч Уэльс – Украина

Анатолий Дерека
5 июня, 17:33
Александр Петраков и Роберт Пейдж определились с основой на решающую битву за путевку на Мундиаль

Уэльс и Украина - конкуренты в борьбе за путевку на ЧМ-2022

Совсем скоро сборная Украины выйдет на решающий матч отбора на ЧМ-2022. В Кардиффе "сине-желтые" сразятся за путевку на Мундиаль с валлийцами. Онлайн матча Уэльс – Украина доступен у нас на сайте.

Старт матча – в 19:00 по киевскому времени. Тем временем, Роберт Пейдж и Александр Петраков огласили стартовые составы команд. Наш тренер не внес ни одного изменения по сравнению с матчем против Шотландии.

Реклама

УЭЛЬС: Хеннесси – Робертс, Б. Дэвис, Ампаду, Родон, Н. Уильямс – Аллен, Рэмси – Уилсон, Мур, Бэйл.

Запасные: Уорд, А. Дэвис, Гантер, Мефам, Норрингтон-Дэвис, Харрис, Дж. Уильмс, Томас, Джонсон, Моррелл, Уилсон, Матондо.

Реклама

УКРАИНА: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский – Цыганков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Пятов, Ризнык, Бондарь, Сирота, Качараба, Соболь, Сидорчук, Пихаленок, Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбик.

Реклама

Напомним, что победитель сегодняшней дуэли станет участником ЧМ-2022, который пройдет с 18 ноября по 21 декабря в Катаре. Уэльс или Украина попадут в группу В к Англии, США и Ирану.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Уэльс – Украина смотреть онлайн можно будет на сервисе OLL.TV.