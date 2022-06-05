5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Останній крок на шляху до ЧС-2022! Стартові склади на матч Уельс-Україна

Анатолій Дерека
5 червня, 17:33
Олександр Петраков та Роберт Пейдж визначилися з основою на вирішальну битву за путівку на Мундіаль

Уельс та Україна - конкуренти у боротьбі за путівку на ЧС-2022

Незабаром збірна України вийде на вирішальний матч відбору на ЧС-2022. У Кардіффі "синьо-жовті" б'ються за путівку на Мундіаль із валлійцями. Онлайн матчу Уельс – Україна доступний у нас на сайті.

Старт матчу – о 19:00 за київським часом. Тим часом, Роберт Пейдж та Олександр Петраков оголосили стартові склади команд. Наш тренер не вніс жодної зміни у порівнянні з матчем проти Шотландії.

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Уельс: Хеннессі – Робертс, Б. Девіс, Ампаду, Родон, Н. Вільямс – Аллен, Ремсі – Мур, Джеймс, Бейл.

Запасні: Уорд, А. Девіс, Гантер, Мефам, Норрінгтон-Девіс, Харріс, Дж. Вільмс, Томас, Джонсон, Моррелл, Вілсон, Матондо.

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УКРАЇНА: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Зінченко, Малиновський – Циганков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасні: Пятов, Різник, Бондар, Сирота, Качараба, Соболь, Сидорчук, Пихальонок, Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбик.

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Нагадаємо, що переможець сьогоднішньої дуелі стане учасником ЧС-2022, який пройде з 18 листопада до 21 грудня у Катарі. Уельс чи Україна потраплять до групи В до Англії, США та Ірану.

Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, матч Уельс – Україна дивитися онлайн можна буде на сервісі OLL.TV.