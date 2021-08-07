Последний день Олимпиады! Расписание украинцев

Олимпиада в Токио, стартовавшая 23 июля, финиширует. В последний день Игр, 8 августа, выступают наши марафонцы, гимнастки и надежда на медаль – Елена Старикова в велотреке

Украинская велогонщица Елена Старикова / Фото: Reuters

8 августа, в заключительный день Олимпиады, соревнуется девять представителей Украины.

Расписание Олимпиады-2020 на 8 августа

Надежды на медаль (не исключено, даже золотую) связаны с велогонщицей Еленой Стариковой, которая в индивидуальном спринте на треке выбила фаворитку – немку Леу Фридрих – и теперь в 1/2 финала сразится с Ли Вай Цзе из Гонконга. Для выхода в финал необходимо выиграть два заезда.

Желающим увидеть это вживую нужно завести будильник на 4 утра!

РАСПИСАНИЕ УКРАИНЦЕВ 8 АВГУСТА

01:00. Легкая атлетика – мужчины, марафон: Богдан-Иван Городисский, Николай Нижник, Александр Ситковский

4:18. Велотрек. Женщины, спринт (1/2 финала): Елена Старикова. Финал и заезд за бронзу – с 5:20

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5:00. Художественная гимнастика – групповые упражнения (финал): команда Украины (Мариола Бондарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк и Мария Височанская)

14:00. Церемония закрытия Олимпиады