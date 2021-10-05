Последний аргумент России. Любовница Путина требует отобрать у Израиля олимпийское "золото"

Кабаевой давно приписывают роман с президентом РФ

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева потребовала от президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ объяснить действия судей в Токио-2020.

Спустя два месяца после завершения Игр, в России не умолкает истерика. Там считают, что судьи действовали предвзято, когда отдали первое место израильской спортсменке Линой Ашрам. Мол, золото нужно было вручить россиянке Дине Авериной.

Реклама

Но в Международной федерации гимнастики пока мимо ушей пропускают заявления из РФ. Теперь, в игру вступила тяжелая артиллерия.

Реклама

Кабаева называет результаты Олимпиады ошибочными и призывает объяснить почему были выставлены именно такие оценки, пишет Чемпионат.

Она уверена, что в спорных ситуациях такие сведения ни в коем случае не должны скрываться от общественности.

Алина Кабаева чемпионка Олимпиады-2004 и девятикратная чемпионка мира. Но о честности не ей судить. Гимнастка отбывала дисквалификацию за допинг.

Напомним, в 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака. Новой, тайной, женой Путина СМИ уже давно называют Алину Кабаеву, по данным медиа, родившей ему двух сыновей и дочку. Путин и Кабаева это опровергают.