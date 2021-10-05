Останній аргумент Росії. Коханка Путіна вимагає відібрати в Ізраїлю олімпійське "золото"

Кабаєвій давно приписують роман з президентом РФ

Олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва зажадала від президента Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе пояснити дії суддів у Токіо-2020.

Через два місяці після завершення Ігор у Росії не вщухає істерика. Там вважають, що судді діяли упереджено, коли віддали перше місце ізраїльській спортсменці Ліной Ашрам. Мовляв, "золото" потрібно було вручити росіянці Діні Аверіній.

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Але в Міжнародній федерації гімнастики поки що пропускають повз вуха заяви з РФ. Тепер у гру вступила "важка артилерія".

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Кабаєва називає результати Олімпіади помилковими і закликає пояснити, чому були виставлені саме такі оцінки, пише Чемпіонат.

Вона впевнена, що в спірних ситуаціях такі відомості у жодному разі не мають ховати від громадськості.

Аліна Кабаєва – чемпіонка Олімпіади-2004 і дев'ятиразова чемпіонка світу. Але про чесність не їй говорити. Гімнастка відбувала дискваліфікацію за допінг.

Нагадаємо, у 2013 році Володимир і Людмила Путіни оголосили про розлучення через 30 років шлюбу. Новою, таємною дружиною Путіна ЗМІ вже давно називають Кабаєву, яка, за даними медіа, народила йому двох синів і дочку. Путін і Кабаєва це заперечують.