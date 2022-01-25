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После таких не встают: жуткий нокаут в Чили (видео)

Андрей Трофимов
25 января, 12:02
В нокауте оказался боксер по прозвищу Нокаут

Бальседо упал и не шевелился / Фото: Twitter

В чилийском Копьяно состоялся вечер бокса, в главном поединке которого местный полусредневес Эдуардо Сулета нокаутировал аргентинца Игнасио Бальседо.

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В седьмом раунде восьмираундового противостояния непобедимый Сулета попал в голову Бальседо размашистым ударом левой.

Удар был такой силы, что поверженный соотечественник Лионеля Месси, упав на настил ринга, не мог пошевелиться.

Над Бальседо, выступающим под прозвищем Нокаут, долго колдовали врачи, прежде чем тот сумел прийти в себя и поздравить победителя.

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Это пятая победа Сулеты и четвертая – нокаутом. Бальседо проиграл третий бой при семи викториях.

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