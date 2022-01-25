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Після таких не встають: жахливий нокаут у Чилі (відео)

Андрій Трофімов
25 січня, 12:02
У нокауті опинився боксер на прізвисько Нокаут

Бальседо упав і не рухався / Фото: Twitter

У чилійському Коп'яно відбувся вечір боксу, у головному поєдинку якого місцевий напівсередньоваговик Едуардо Сулета нокаутував аргентинця Ігнасіо Бальседо.

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У сьомому раунді восьмираундового протистояння непереможний Сулета поцілив у голову Бальседо розгонистим ударом лівою.

Удар був такої сили, що співвітчизник Ліонеля Мессі, впавши на підлогу рингу, не міг поворухнутися.

Над Бальседо, що виступає під прізвиськом Нокаут, довго чаклували лікарі, перш ніж той зумів оговтатися і привітати переможця.

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Це п'ята перемога Сулети та четверта – нокаутом. Бальседо програв третій бій за семи вікторій.

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