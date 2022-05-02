После смерти сына невеста Роналду трогательно обратилась к матерям

Джорджина и Криштиану воспитывают пятеро детей / Фото: instagram.com/cristiano

В этом году 1 мая в Испании отмечали День матери. Это был особенный день для всех матерей, которые наслаждались любовью родных.

Но одной из женщин, которая не могла сполна веселиться в это день была Джорджина Родригес. Невеста Криштиану Роналду.

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18 апреля в семье Криштиану и Джорджины родилась двойня. Но к огромному сожалению новорожденный сын умер сразу после родов.

В День матери Джорджина впервые после долгого времени появилась в соцсетях. Она написала пост мамам.

"Для тех, кто является. Для тех, кто был. Для тех, кто хотел, но не мог стать. Для тех, кто пытается. Для тех, кто хочет. Для тех, кто решил не быть... Все мы творцы жизни. Хороших дней, мамы", – написала Джорджина в сторис Instagram.

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Отметим, что теперь у Роналду пятеро детей. В 2010 году у футболиста появился сын Криштиану-младший, имя его матери до сих пор остается в секрете.

В июне 2017 года у португальца родились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери. Жизнь Алане Мартине и самой младшей дочери дала Джорджина.