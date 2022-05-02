Після смерті сина наречена Роналду зворушливо звернулася до матерів

Джорджина та Кріштіану виховують пятеро дітей / Фото: instagram.com/cristiano

Цього року 1 травня в Іспанії відзначали День матері. Це був особливий день для всіх матерів, які насолоджувалися любов'ю рідних.

Але однією з жінок, яка не могла сповна веселитися цього дня, була Джорджина Родрігес. Наречена Кріштіану Роналду.

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18 квітня в сім'ї Кріштану та Джорджини народилася двійня. Але на превеликий жаль новонароджений син помер одразу після пологів.

У День матері Джорджина вперше після довгого часу з'явилася у соцмережах. Вона написала пост мамам.

Для тих, хто є. Для тих, хто був. Для тих, хто хотів, але не міг стати. Для тих, хто намагається. Для тих, хто хоче. Для тих, хто вирішив не бути... Усі ми творці життя. Гарних днів, мами", – написала Джорджина у сторіс Instagram.

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Зазначимо, що тепер Роналду має п'ятеро дітей. 2010 року у футболіста з'явився син Кріштіану-молодший, ім'я його матері досі залишається в секреті.

У червні 2017 року у португальця народилися близнюки Єва та Матео від сурогатної матері. Життя Алані Мартіні та наймолодшій дочці дала Джорджина.