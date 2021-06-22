"После рукопожатия с Путиным улетел в космос": украинец назвал виновного в провале России на Евро-2020

Андрей Канчельскис считает, что Черчесову давно пора в отставку, пост главного тренере сборной России должны занять Семин или Бердыев

Черчесову пора уходить, считает Канчельскис

Бывший полузащитник киевского Динамо, донецкого Шахтера и Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от выступления сборной России на чемпионате Европы. Российские футболисты уступили Дании (1:4) и лишились шансов на попадание в плей-офф.

"Был смешным вратарем, а теперь смешной тренер – просто ни о чем. Все плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное.

Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был еще после Кубка конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чем вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли.

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Как я говорил, так и оказалось. Жаль, что мы поздно это поняли. Кого бы хотел видеть во главе сборной? Семин, Бердыев", – цитирует Канчельскиса Sport24.

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