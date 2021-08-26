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После поступка года призерке Олимпиады-2020 дали вторую квартиру

Любомир Луканюк
26 августа, 08:55
Борчиха Ирина Коляденко завоевала бронзу Игр за что получила квартиру в Ирпене и подарила ее своему тренеру. Но на этом история не закончилась

Ирина Коляденко прошла непростой путь к медали / Фото: Reuters

Новый поворот в истории с квартирой Ирины Коляденко. За успешное выступление на Олимпиаде-2020 Коляденко, помимо денежной премии в 55 тысяч долларов, вручили ключи от собственной квартиры в Ирпене!

Но наша спортсменка сделала благородный жест и отдала квартиру своему тренеру.

Ирина Коляденко отдала квартиру своему тренеру / Фото: Facebook

Однако на этом история не закончилась. Спортсменке подарили еще одну квартиру.

"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам: если есть такая ситуация, то нужно вручать две квартиры", – заявил мэр Ирпеня.

Напомним, 22-летняя спортсменка в Токио уверенно прошла двоих соперниц, оступившись только в полуфинале. Но в схватке за "бронзу" Ирина не оставила шансов Анастасии Григорьевой из Латвии.

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