После поступка года призерке Олимпиады-2020 дали вторую квартиру

Ирина Коляденко прошла непростой путь к медали / Фото: Reuters

Новый поворот в истории с квартирой Ирины Коляденко. За успешное выступление на Олимпиаде-2020 Коляденко, помимо денежной премии в 55 тысяч долларов, вручили ключи от собственной квартиры в Ирпене!

Но наша спортсменка сделала благородный жест и отдала квартиру своему тренеру.

Ирина Коляденко отдала квартиру своему тренеру / Фото: Facebook

Однако на этом история не закончилась. Спортсменке подарили еще одну квартиру.

"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам: если есть такая ситуация, то нужно вручать две квартиры", – заявил мэр Ирпеня.

Напомним, 22-летняя спортсменка в Токио уверенно прошла двоих соперниц, оступившись только в полуфинале. Но в схватке за "бронзу" Ирина не оставила шансов Анастасии Григорьевой из Латвии.