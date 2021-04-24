После пандемии Владимир Кличко вернется в бокс

/ Фото: Facebook
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко озадачил болельщиков фото в соцсетях. На своей странице в Facebook бывший чемпион мира разместил фото на фоне боксерских перчаток, отвечая на вопрос СМИ, чем он займется после завершения пандемии. Болельщики считают, что Владимир готовится к возвращению на ринг. Тем более, что на днях промоутер намекнул на незаконченное дело.
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"Пословица гласит: "На картинке написано больше тысячи слов!" Suddeutsche Zeitung спросил меня, чего я жду больше всего, когда пандемия, наконец, закончится...", – оставил под фото подпись Кличко.
Кличко в последний раз боксировал в апреле 2017 года, когда проиграл Энтони Джошуа. На счету украинца 64 победы (53 – нокаутом), и пять поражений (4 – нокаутом). Кстати, Владимир может стать уникальным боксером, если возобновит карьеру. Дело в том, что Кличко был включен в Международный зал славы бокса и может стать первым действующим боксером из Зала Славы.
Смотрите, как Владимир Кличко проводил спарринг с Эвандером Холифилдом:
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