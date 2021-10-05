После ничьей с Динамо защитник Шахтера увез жену в Париж (фото)

Бондарь и его жена Даша в Париже / Фото: Instagram

После ничьей 0:0 в воскресном матче с Динамо футболисты Шахтера, не задействованные в сборных, получили пять выходных. Пользуясь этим "окном", защитник "горняков" чемпион мира-2019 среди молодежи Валерий Бондарь и его супруга, журналистка Даша Савина, махнули в Париж.

"Прекрасный Париж! Не менее прекрасная я! Но самое главное, что любимый муж рядом", – написала у себя в Instagram Даша Савина, поделившись своими снимками у Эйфелевой башни.

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Напомним, в феврале Бондарь сделал огненное предложение Даше. Помолвка прошла в столице возле памятника основателям Киева. Судя по фотографиям, туда влюбленные прилетели на вертолете. Их поджидала живая музыка, салют и огненное "Выходи за меня"!

А в июле Валерий Бондарь и Даша Савина сыграли свадьбу.