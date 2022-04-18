Послали друг друга нах*й: Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком

Ярмоленко и Тимощук окончательно разругались

Война в Украине объединила наших футболистов вокруг помощи стране. Правда, есть некоторые уникумы, которые предпочли засунуть язык поглубже и не замечать войну.

Самый яркий пример – рекордсмен сборной Украины по количеству матчей Анатолий Тимощук. Футболист никак не комментирует атаки фашистов на его родину и продолжает работать ассистентом главного тренера Зенитом.

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Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал в интервью YouTube-каналу КраСава, что связался с Тимощуком после начала войны, однако этот разговор не принес своих плодов.

"Для меня Толя был примером профессионализмом, я равнялся на него. Когда началась война, я следил за тем, кто что сказал. Для меня это было неожиданностью. Я ему просто написал: "Как тебе спится по ночам?" Он мне ответил, что не спится также, как и мне. Я больше ничего не писал и он меня набрал. Я его конкретно спросил, почему он молчит. Он был для меня примером, я равнялся на него, но теперь его для меня не существует в моей жизни. Он меня послал нах*й, я послал его и на этом все.

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Он просто боится и не знает, что будет, если он что-то скажет. У него там жена и дети русские, я это понимаю. Но у него друзья многие из Украины, где гибнут их родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира, высказать свою позицию. Думаю, что он заработал достаточно денег для этого. Я не понимаю, как он сможет дальше с этим жить".

Одной из причин такого поведения Тимощука называли его связи с ФСБ России. Подробно о связях Анатолия с влиятельными людьми из РФ рассказывал экс-менеджер украинца Виталий Юрченко.