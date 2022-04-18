Послали один одного нах*й: Ярмоленко розповів про розмову з Тимощуком

Ярмоленко та Тимощук остаточно посварилися

Війна в Україні поєднала наших футболістів навколо допомоги країні. Щоправда, є деякі унікуми, які вважали за краще засунути мову глибше і не помічати війну.

Найяскравіший приклад – рекордсмен збірної України за кількістю матчів Анатолій Тимощук. Футболіст ніяк не коментує атаки фашистів на його батьківщину та продовжує працювати асистентом головного тренера Зенітом.

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Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розповів у інтерв'ю YouTube-каналу КраСава, що зв'язався з Тимощуком після початку війни, проте ця розмова не принесла своїх плодів.

"Для мене Толя був прикладом професіоналізмом, я дорівнював йому. Коли почалася війна, я стежив за тим, хто що сказав. Для мене це було несподіванкою. Я йому просто написав: "Як тобі спиться ночами?" Він мені відповів, що не спиться так само, як і мені. Я більше нічого не писав, і він мене набрав. Я його спитав, чому він мовчить. Він був для мене прикладом, я дорівнював йому, але тепер його для мене не існує в моєму житті. Він мене послав нах*й, я послав його і на цьому все.

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Він просто боїться і не знає, що буде, якщо щось скаже. У нього там дружина та діти росіяни, я це розумію. Але в нього друзі багато хто з України, де гинуть їхні рідні. Ти спокійно можеш взяти свою сім'ю та жити у будь-якій точці світу, висловити свою позицію. Думаю, що він заробив достатньо грошей для цього. Я не розумію, як він зможе далі із цим жити".

Однією з причин такої поведінки Тимощука називали його зв'язку з ФСБ Росії. Докладно про зв'язки Анатолія із впливовими людьми із РФ розповідав екс-менеджер українця Віталій Юрченко.