22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 сентября 19:30
Львов 0
Металлист 1925 0
19 сентября 19:30
Заря 3
Черноморец 0
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости баскетбола

Поскользнулся на рекламной наклейке и не встал: мерзкая травма звездного баскетболиста

Олег Люлька
19 сентября, 23:17
Бывший центровой нескольких клубов НБА Экпе Юдо получил крайне неприятное повреждение в матче 1/4 финала Суперкубка Италии

Травма Экпе Юдо / Фото: Twitter

Виртус из Болоньи выиграл у Дертоны Баскет 74:66, но по ходу матча потерял своего ведущего баскетболиста.

34-летний американец нигерийского происхождения Экпе Юдо (208 см, 111 кг), защищая свое кольцо, поскользнулся на рекламной наклейке, размещенной на площадке.

Читайте также: Грыз морковку: самая дурацкая травма в мировом футболе

Подняться после этого Юдо уже не смог – с площадки его вынесли на носилках.

Предварительный диагноз – разрыв связки надколенника. Судя по всему, Экпе Юдо придется провести на больничном не один месяц.

"Похоже, с Юдо все плохо, а это центровой, вокруг которого строится наша игра. История с наклейками на паркете – это то, о чем стоит задуматься. В НБА таких наклеек нет", – негодует главный тренер Виртуса Серджо Скариоло

Читайте также: Костолом! Игроку Ливерпуля жуткими ножницами вывернули ногу

Отметим, что Юдо выступал в НБА за Голден Стэйт, Милуоки, Клипперс и Юту. В составе турецкого Фенербахче Экпе стал чемпионом Евролиги 2017 года, в том сезоне его также признали MVP "Финала четырех".

Реклама