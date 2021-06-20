"Пошел погулять": Ярмоленко оштрафовали на 50 тысяч долларов

Лучший футболист сборной Украины на чемпионате Европы поведал о самом большом штрафе в своей карьере – поход в ночной клуб влетел вингеру в копеечку

Андрей Ярмоленко, сборная Украины / Фото: REUTERS

Лидер сборной Украины на Евро-2020 Андрей Ярмоленко рассказал о самом большом штрафе, который ему приходилось платить за время карьеры.

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"50 000 долларов. Все по делу, Игорь Суркис провел воспитательную работу. Это было очень давно, в 22-23 года. Я тогда пошел в ночной клуб, а у нас в Динамо было правило, чтобы после 23:00 нас никто в городе не видел. Это вся Украина знает. Я думал, что меня никто не узнает, а я спокойненько схожу погулять. Такой возраст был, что хотелось где-то погулять"

Андрей Ярмоленко среди лучших игроков чемпионата Европы / Фото: Reuters

"На следующий день прозвучал звонок на базе, сказали, что президент хочет со мной поговорить. Я взял трубку. Говорит: "Погулял?". Я: "Да". Он: "Штраф столько-то". Это немножко отбило желание гулять. Игорь Михайлович часто прощал штрафы, в том числе мне, но не в этой истории. Есть штрафы за желтые и красные карточки, но это я говорю о самом большом", – рассказал Ярмоленко каналу Вацко Live

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Ярмоленко может вернуться в Динамо. Андрей не желает продлевать контракт с Вест Хэмом, истекающий следующим летом.

По данным британских СМИ, Ярмоленко получает в Лондоне 7 млн евро в год, но из-за травм и недоверия тренера Вест Хэма практически не играет.

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