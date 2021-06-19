Португалия – Германия: видео голов и обзор матча чемпионов Европы на Евро-2020

Второй матч субботы в группе F проходит на Альянц Арене в Мюнхене, где португальцы намерены досрочно оформить выход в 1/8 финала

Криштиану Роналду против Матса Хуммельса / Фото: Reuters

После разгрома Венгрии 3:0 в стартовом матче Евро-2020 Португалия считалась небольшим фаворитом в поединке с Германией, несмотря на то, что немцы играли на своей территории – в Мюнхене. И первыми открыли счет – 1:0. Онлайн Португалия – Германия идет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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Очень мощно начала поединок Германия, прижав соперника к своим воротам. На протяжении 14 минут португальцам приходилось отбиваться, но первая же атака чемпионов Европы завершилась забитым мячом. После быстрого выпада "Избранных" шикарный пас на Роналду вдоль ворот отдал Диогу Жота, и Криштиану не промахнулся.

Роналду забил первый гол в ворота сборной Германии в своей карьере и 12-й мяч на чемпионатах Европы.

Но Германия сравняла счет на 35-й минуте. Госенс получил передачу на дальнем углу штрафной и выполнил скидку в центр, откуда точно в касание пробивал Кай Хаверц. Но Рубен Диаш был первым и срезал мяч в свои ворота.

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Во втором матче группы смерти Франция не смогла обыграть Венгрию 1:1, уступая после первого тайма.

В последнему туре 23 июня в группе F Франция сыграет с чемпионом Европы Португалией, а Венгрия попробует вырвать путевку в 1/8 финала у Германии. Матчи начнутся в 22:00.

Смотрите обзор матча Португалии и Венгрии