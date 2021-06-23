Португалия – Франция: прогноз комментатора на суперматч Евро-2020

Несмотря на яркую вывеску матча, комментатор Кирилл Круторогов предполагает, что зрелищной игра не будет. Он ждет ничью либо победу одной из команд в один мяч

Роналду vs Погба, Португалия vs Франция / Фото: Reuters

В среду, 23 июня, в Бухаресте состоится заключительный матч группового раунда Евро-2020 в квартете F – Португалия – Франция. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Португалия – Франция доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на эту игру от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ

Суперматч по афише, равносильный финалу большого турнира, в какой-то мере это неформальный суперкубок планеты, ведь встречаются действующие чемпионы Европы с действующими чемпионами мира.

Португальцы не без труда обыграли Венгрию (3:0), а затем без особых шансов уступили Германии (2:4). Очень интересно, задействует ли ротацию Фернанду Сантуш. Вполне может быть, что с первых минут на поле появится Ренату Саншеш, который усиливал игру после выходов на замену в двух предыдущих матчах. Для выхода в плей-офф португальцам достаточно не проиграть. Но чемпионы Европы претендуют и на первое место при условии своей победы и потери очков немцами, хотя могут финишировать и четвертыми, если проиграют и они, и команда Лева.

Французы минимально обыграли сборную Германии (1:0), а затем помучились и потеряли очки с венграми (1:1). Они уже в плей-офф, поэтому, вероятнее всего, Дидье Дешам задействует ротацию, чтобы основные футболисты имели больше времени для восстановления. "Ле бле" займут первое место в случае своей победы – или даже ничьей при условии потери очков немцами с венграми.

Сложный для прогноза матч. От такой афиши, конечно, все ждут максимального качества игры и зрелищности, но есть предчувствие, что этого мы не увидим – стратегии команд выйдут на первый план. Поэтому ожидаю ничью – 1:1 или же победу одной из команд – 1:0 или 2:1.

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Тем временем аналитики FAVBET считают фаворитом матча Францию. На ее победу установлен коэффициент 2.22, на ничью – 3.20, на победу Португалии – 3.75. Наиболее вероятным букмекеры называют счет 1:0 в пользу французов.

Смотрите, как в предыдущем туре Франция сыграла 1:1 с Венгрией

Смотрите, как в предыдущем туре Португалия проиграла Германии 2:4