Поможет в борьбе с фашистами: украинский клуб собрал 400 тысяч на нужды ВСУ

В Минае прошел благотворительный матч

Прошлый сезон УПЛ был досрочно завершен из-за войны против России. Новый чемпионат Украины по футболу должен стартовать 20 августа и пройти на территории нашей страны.

Тем временем, в отсутствие матчей футбольный клуб Минай решил организовать благотворительный поединок. На своей арене в пригороде Ужгорода сразились "легенды футбола" и "сборная звезд" из околофутбольной сферы.

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За первых сыграли Евгений Селезнев, Михаил Кополовец, Юрий Максимов и Василий Кобин, тогда как "нефутбольную" команду представили известные телеведущие Евгений Янович и Александр Педан, блогеры Константин Трембовецкий и Антон Мурафа, директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов и другие.

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Встреча порадовала болельщиков уймой голов, ведь команды расписали ничью 9:9. Селезнев был одним из игроков, которые оформили дубль, а в составе "сборной звезд" хет-трик на свой счет записал Александр Педан.

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Кроме того, как рассказал Александр Денисов на своей страничке в Facebook, игрокам удалось собрать 400 тысяч гривен, которые будут отправлены на нужды украинской армии в войне против фашистской России.