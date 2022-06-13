Допоможе у боротьбі з фашистами: український клуб зібрав 400 тисяч на потреби ЗСУ

У Мінаї пройшов благодійний матч

Минулий сезон УПЛ було достроково завершено через війну проти Росії. Новий чемпіонат України з футболу має стартувати 20 серпня і пройти на території нашої країни.

Тим часом, за відсутності матчів футбольний клуб Минай вирішив організувати благодійний поєдинок. На своїй арені в передмісті Ужгорода билися "легенди футболу" та "збірна зірок" із навколофутбольної сфери.

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За перших зіграли Євген Селезньов, Михайло Кополовець та Василь Кобін, тоді як "нефутбольну" команду представили відомі телеведучі Євген Янович та Олександр Педан, блогери Костянтин Трембовецький та Антон Мурафа, директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов та інші.

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Зустріч порадувала вболівальників безліч голів, адже команди розписали нічию 9:9. Селезньов був одним із гравців, які оформили дубль, а у складі "збірної зірок" хет-трик на свій рахунок записав Олександр Педан.

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Крім того, як розповів Олександр Денисов на своїй сторінці у Facebook, гравцям вдалося зібрати 400 тисяч гривень, які будуть відправлені на потреби української армії у війні проти фашистської Росії.